Sia ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album, una raccolta di canzoni natalizie inedite scritte da lei con il produttore Greg Kurstin intitolata "Everyday is Christmas".

E' il suo primo album per la Atlantic, fa seguito a "This is acting", uscito nel 2016, e uscirà il 17 novembre.

Kurstin ha spiegato:



"Sia è incredibile - non so come faccia a venirsene fuori con tante idee nuove di canzoni in così poco tempo".



Ecco la tracklist del disco:



1. "Santa's Coming For Us"

2. "Candy Cane Lane"

3. "Snowman"

4. "Snowflake"

5. "Ho Ho Ho"

6. "Puppies Are Forever"

7. "Sunshine"

8. "Underneath The Mistletoe"

9. "Everyday is Christmas"

10. "Underneath The Christmas Lights"