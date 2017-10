Uscirà il 27 ottobre il nuovo album da solista di Luigi Schiavone, chitarrista e coautore di Enrico Ruggeri. L'album, che è il quinto da solista del musicista romano di nascita e naturalizzato milanese (i precedenti sono "La spina nel fianco", 1991; "Animale", 1993; "III", 1997; "16 steps to the sky", 2011) e uscirà il 27 ottobre, si intitola "A-Nova", è annunciato come "un concept album che esplora il senso del viaggio" e avrà la seguente tracklist:



"Lift Off"

"Zero Gravity"

"Lounge Star"

"Chocolate Milky Way"

"High Rider"

"Farewell to Aldebaran"

"Orbital Re-Entry"

"Arp 87"

"Black Hole"

"Deep Space Bounty Hunting"

"(T)Eardrops".