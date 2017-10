Dopo che Bjork ha raccontato via Facebook di un episodio di molestie sessuali che avrebbe subìto in passato da "un regista danese", non si è fatta attendere la risposta dell'unico regista danese con il quale risulta che Bjork abbia mai lavorato - Lars Von Trier. Un portavoce di Von Trier, al quindicinale statunitense "Rolling Stone", ha detto: "Lars respinge le accuse di Bjork, ma non desidera commentarle". Al giornale danese "Jyllands-Posten" (lo riferisce "Il Tempo" di Roma) il regista ha dichiarato seccamente di non aver mai molestato la cantante, con la quale, però, c'è "una grande inimicizia".

In passato, Bjork aveva raccontato così la sua relazione professionale con Von Trier:



"Ci sono registi decisamente sessisti, come Woody Allen e Stanley Kubrick, che però sono in grado di mettere la loro anima nei loro film. Nel coso di Von Trier, la situazione è diversa, e lui lo sa. Lui ha bisogno di una donna per poter mettere anima nei suoi film, Ed è per questo che invidia e odia le donne, e durante le riprese vuole distruggerle".



In un'intervista alla rivista "GQ", nel 2001, il regista aveva raccontato che Bjork aveva scritto a Nicole Kidman sconsigliandola di accettare il ruolo di interprete in un filn di Von Trier ("Dogville") - consiglio che però la Kidman non aveva seguito.