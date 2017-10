Il frontman dei Depeche Mode ha pubblicato una nuova canzone in collaborazione con Null+ Void, il progetto musicale del produttore e dj Kurt Uenala.

Il brano si intitola "Where I wait" e farà parte del nuovo album del musicista svizzero, che lavora da ormai qualche anno a questa parte a New York, "Cryosleep", in uscita il 20 novembre.

Per il brano è stato anche girato un videoclip, con regia di Tim Saccenti:

Classe 1960, nel corso della sua carriera Kurt Uenala ha collaborato con - tra gli altri - Moby, Sara Bareilles, Soulsavers, Black Ryder e Depeche Mode.

Uenala e Dave Gahan hanno cominciato a collaborare nel 2005, quando il frontman della band di "Enjoy the silence" era alle prese con le demo dei brani di quello che sarebbe poi diventato "Playing the angel", l'undicesimo album in studio dei Depeche Mode.

"Where I wait" è un pezzo dalle sonorità elettroniche, sintetiche. Dave Gahan ha raccontato che "Where I wait" avrebbe potuto far parte dell'ultimo album dei Depeche Mode, "Spirit", alle cui lavorazioni ha preso parte anche Kurt Uenala: alla fine, però, la canzone è rimasta fuori dalla tracklist.