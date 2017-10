Al via la seconda edizione di Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura: da oggi sono disponibili sul sito web www.sillumina.it i cinque bandi rivolti a privati, aziende, enti e associazioni che presentino un progetto a sostegno di autori, artisti ed interpreti esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti sul territorio nazionale.



Attraverso i cinque bandi di Sillumina - nati dall'Atto di indirizzo del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo in applicazione di una norma della legge di stabilità del 2016 che prevede la distribuzione del 10% dei compensi per la copia privata gestiti da SIAE in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani - lo scorso anno SIAE ha distribuito 6,3 milioni di euro, finanziando 216 progetti. Quest'anno i fondi disponibili ammontano a 9,275 milioni di euro.



I bandi coprono cinque diverse tipologie di progetto: il primo è dedicato alla promozione di iniziative di spettacolo da effettuare nelle periferie urbane o in aree della città caratterizzate da problematiche economiche e sociali; il secondo mira al contributo in favore di produzioni artistiche di nuove opere inedite; il terzo è rivolto al sostegno per la realizzazione di percorsi formativi e residenze artistiche anche mediante l'attivazione di corsi di specializzazione e master; il quarto bando è dedicato a promuovere le esecuzioni live in Italia e all'estero e al supporto di festival e rassegne per i mercati internazionali mentre il quinto è dedicato alla traduzione e distribuzione di opere all'estero. I settori artistici riguardano Arti visive, performative e multimediali; Cinema; Danza; Libro e Lettura; Musica; Teatro.



"L'obbiettivo di Sillumina è di sostenere e promuovere le produzioni dei giovani autori e artisti anche a livello internazionale", commenta Filippo Sugar, Presidente di SIAE. Nel 2016, abbiamo ricevuto 1.006 progetti di candidatura e fra questi la Commissione di valutazione ne ha selezionati 216, che hanno già trovato o stanno completando la realizzazione. Quest'anno i fondi a disposizione ammontano a un totale di 9,275 milioni di euro e abbiamo elaborato una ripartizione delle risorse per settore e bandi di gara, in conformità alle previsioni dell'Atto di indirizzo del MIBACT".



Anche quest'anno, il 30% delle risorse disponibili sono destinate alle Periferie Urbane; il 20% rispettivamente a Nuove Opere, Residenze artistiche e Formazione, Live e Promozione internazionale e il 10% a Traduzione e distribuzione all'estero. Ciascun soggetto partecipante potrà presentare un numero massimo di proposte progettuali cosจฌ suddiviso: 1 per le Periferie urbane; 2 per Nuove opere; 1 per Residenze e formazione; 2 per Live e Promozione internazionale; 2 per Traduzione e distribuzione all'estero.





Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il 30 novembre 2017. Tutte le informazioni sulle modalità e i requisiti per presentare i progetti e le varie fasi di sviluppo sono disponibili sul sito web di Sillumina www.sillumina.it



Le graduatorie definitive dei progetti vincitori dei bandi Sillumina saranno pubblicate il 30 marzo 2018, mentre le attività finanziate dovranno essere realizzate e concluse entro e non oltre il 31 marzo 2019.



I nominativi dei componenti la Commissione di valutazione dei progetti verranno resi noti il 1 dicembre 2017.