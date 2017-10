Torna in Italia il progetto musicale G3 fondato nel 1995 da Joe Satriani con l'intento di unire i "3 più grandi virtuosi della chitarra".

Nel 2018 il chitarrista americano sarà accompagnato da John Petrucci dei Dream Theater e da Uli J. Roth, ex membro degli Scorpions. Ognuno dei tre chitarristi si esibirà in un set personale per poi dar via alla jam finale. Il promoter, nel comunicare il tour, promette uno show di quattro ore.

Nei suoi oltre 20 anni di storia, hanno partecipato al progetto G3 chitarristi come Kenny Wayne Shepherd, Yngwie Malmsteen, Robert Fripp, Paul Gilbert, Steve Morse. Nel 2017 Satriani ha portato in tour la G4 Experience con Paul Gilbert, Phil Collen e Warren Demartini, e pubblicato l'album (da solo) "What Happens Next", uscito lo scorso settembre.

Il prezzo dei biglietti per le date dei G3 in prevendita parte da 45 euro. I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle ore 10.00 di martedì 17 ottobre.

Queste le informazioni e le date:

Apertura porte: ore 18.00, Inizio concerti: ore 19.30

2 aprile ROMA, @ Parco Auditorium della Musica

3 aprile FIRENZE, @ Teatro Verdi

4 aprile MILANO, @ Teatro degli Arcimboldi