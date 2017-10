“Every day is a vinil day” è un'iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato "classico" del 33 giri in vinile. Radio Capital e Rockol sono media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SettantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.

"Io sono nato libero" del Banco di Mutuo Soccorso è un concept album dedicato al tema della libertà. In questi giorni esce in una "Legacy edition" doppia. Le tracce sono state rimasterizzate e oltre al disco del 1973 c'è anche un secondo album, "La libertà difficile", presentato come un vero e proprio nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso: contiene nuove rielaborazioni dei pezzi originali contenuti in "Io sono nato libero" e materiale inedito, composto dal frontman Vittorio Nocenzi e dal figlio Michelangelo, realizzato con la formazione attuale del Banco. Che è questa: Vittorio Nocenzi (voce, pianoforte e tastiere), Filippo Marcheggiani (chitarra e voce), Nicola Di Già (chitarra), Marco Capozi (basso), Fabio Moresco (batteria), Tony D'Alessio (voce).

dicembre del 1973, è il terzo album del gruppo.

Il terzo album in studio del gruppo prog rock romano è considerato uno dei lavori più importanti della storia del progressive rock italiano.

Spiega Vittorio Nocenzi: "Questa Legacy edition è stata anche la possibilità di dare alle stampe più di 30 minuti di registrazioni inedite del Banco. L’ultima volta che è accaduto qualcosa del genere è stata nel 1993. Ma non è una Legacy industriale cioè contenente qualche bonus track, ma è un vero e proprio lavoro inedito del Banco, registrato con la nuova formazione.

Troppi anni di attività prevalentemente concertistica della band. Per cui oggi, posso dire a nome di tutti i musicisti del BMS, che il nostro prossimo futuro lo vediamo molto impegnato in attività di composizione e di registrazioni di nuovo materiale. Fra pochissimi mesi, appena avremo finito di realizzare i concerti attualmente in programma, entreremo di nuovo in studio per registrare un ulteriore nuovo album, al quale seguirà l’opera contemporanea “Orlando

"Non mi rompete", pubblicata anche su 45 giri (Lato B fu "La città sottile"): con il suo misto tra folk e psichedelia, divenne uno dei brani più famosi del gruppo





Canto nomade per un prigioniero politico

Non mi rompete

La città sottile

Dopo...niente è più lo stesso

Traccia II Brano strumentale

