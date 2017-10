Chris Hillman è stato uno storico membro de Byrds, nonché di Flying Burrito Brothers e Manassas. Dopo un decennio di silenzio discografico torna con un nuovo album che lo riattesta come uno dei padri del country rock.

“Bidin’ My Time” è anche l'ultimo lavoro in studio di Tom Petty, in veste di produttore: il disco è stato inciso nel suo studio nella California del Sud, e vede la partecipazione degli ex compagni neinByrds David Crosby e Roger McGuinn, nonché gli Heartbreakers Mike Campbell, Steve Ferrone e Benmont Tench





