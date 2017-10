Tom Keifer è ricoverato in ospedale.

Il frontman dei Cinderella, band glam metal statunitense che raccolse ampi consensi nella seconda metà degli anni '80, è stato portato d'urgenza in ospedale poco prima di un concerto che avrebbe dovuto tenere come solista ieri sera, sabato 14 ottobre, a Warrendale, in Pennsylvania.

In seguito al ricovero in ospedale, un portavoce del cantante ha fatto sapere che le sue condizioni sono attualmente stabili e che maggiori informazioni verranno rese note non appena saranno disponibili.

Keifer ha debuttato come solista nel 2013, dopo trent'anni passati ad indossare le vesti del frontman dei Cinderella, pubblicando l'album "The way life goes": ad oggi rimane il suo unico disco senza i Cinderella.