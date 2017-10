In un lungo e gustoso botta e risposta con Rosanna Greenstreet del Guardian, la voce di "As You Were" ha fornito a fan, detrattori e semplici osservatori alcune coordinate della sua vita, oltre che qualche aneddoto divertente.

La "più grande delusione nella vita" di Liam Gallagher è stata senza dubbio "lo scioglimento degli Oasis", mentre cioè che l'ex frontman della band di "Supersonic" non sopporta sono "i camaleonti sociali, quelli che si adattano per piacere a tutti". Si trova uno splendido quarantacinquenne, Liam ("Sono contento di come appaio, per 45 anni non ho sbagliato un colpo"), anche se ha qualche vizio, come "leccare il piatto" e "annusare le proprie scoregge", che insieme all'odore della sua compagna e a quello dell'interno delle scarpe nuove rappresenta una delle sue fragranze preferite.

Pur non essendo un lettore ("Non leggo libri") il minore dei Gallagher ha sogni tutto sommato letterari ("Girare la Francia su un carro da nomade"), e - volendo - di cose ne avrebbe da raccontare, sulla sua vita antecedente la fama ("Il peggiore lavoro che abbia mai fatto? Scavare buche a Manchester, in gennaio"). Alla sua cena dei sogni inviterebbe "John Lennon, Nigella Lawson, Keith Moon, Steve Coogan e Peter Sellers", e - sempre in tema di sogni - nulla gli farebbe più piacere che ritirarsi su un'isola senza computer e cellulari con i suoi amici, la sua famiglia, e un'inesauribile scorta di cibo e alcol. E dopo tante domande, qual è la domanda più bizzarra che gli sia mai stata fatta? "Una volta mi hanno chiesto se ero Noel Gallagher...".