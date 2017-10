"E' spazzatura: può fare di meglio": l'astro nascente del rap a stelle e strisce Vince Staples non è stato tenero con il suo collega (anziano) di Detroit a proposito del freestyle contro il presidente statunitense in carica Donald Trump nel quale Eminem si è prodotto agli scorsi BET Hip-Hop Awards.

"Se li avessi cantati io versi come 'This is for Colin/Ball up a fist/And keep it balled up/Like Donald the bitch', il pubblico avrebbe detto: 'Dai, toglieteci questo tizio di torno", ha chiosato il già affiliato alla crew degli Odd Future, senza sapere che la stessa performance, nelle stesse ore, si stava ulteriormente viralizzando grazie al contributo (indiretto) dell'ormai disciolta band di Zach de la Rocha e Tom Morello.

A firmare il mash-up - battezzato "Hey Trump" - è stato DJ Cummerbund, che della fusione tra canzoni è un comprovato veterano, tanto da essersi guadagnato l'imprimatur dei Foo Fighters dopo aver mescolato la loro “The Pretender” a “Super Freak” di Rick James: per l'occasione, a "foderare" le rime del white rapper è stata la base musicale di "Bulls On Parade", uno dei brani più celebri dei RATM originariamente incluso nell'album "Evil Empire" del 1996.