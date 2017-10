Il cantautore californiano ha reso disponibile sul Web in queste ore la clip associata alla title track del suo nuovo album, "Colors", distribuito sul mercato ieri, venerdì 13 ottobre: il video richiama il fenomeno di "risposta autonoma del meridiano sensoriale" - in inglese "autonomous sensory meridian response" - fenomeno che indica una sensazione di estremo piacere non di carattere sessuale in genere connessa al rilassamento, ottenuta (anche) per mezzo della manipolazione di materiali morbidi ed elastici.

"'Colors' è come una nuova vita, anche per il mio pubblico", ci ha spiegato Beck, che abbiamo incontrato a Londra alla vigilia della pubblicazione dell'ideale successore di "Morning Phase" del 2014: "Credo che a un artista sulla piazza già da tempo debba succedere qualcosa che dia alla gente una ragione per continuare ad essere incuriosita. Quando sei in giro da tanto tempo con il tuo pubblico stabilisci una relazione ancora più profonda, praticamente di amicizia".