La data zero del tour che nell'estate del 2018 vedrà Vasco Rossi tornare ad esibirsi negli stadi, un anno dopo la grande festa di Modena Park per i suoi quarant'anni di carriera, potrebbe essere ospitata dallo Stadio Del Conero di Ancona.

A rivelare l'indiscrezione è Il Resto del Carlino: secondo quanto riferisce il quotidiano, dopo un primo "no" nelle ultime ore il comune avrebbe fatto marcia indietro e potrebbe consegnare al rocker di Zocca le chiavi dello stadio.

Lo staff di Vasco avrebbe chiesto al Comune di Ancona la disponibilità dello Stadio Del Conero per circa un mese, dal 10 maggio ai primi giorni di giugno 2018. L'assessore dello sport Andrea Guidotti in un primo momento ha fatto sapere che lo stadio di Ancona

"non è un campo dedicato a spettacoli e concerti. È stato concepito e voluto per gli eventi sportivi".

L'amministrazione comunale teme che i giorni che rientrano nel periodo di interesse di Vasco possano coincidere con eventuali impegni della squadra di calcio della città di Ancona, che gioca proprio nello Stadio Del Conero.

Finanziariamente fallito al termine della stagione 2016-2017, il club è rinato quest'anno, con il nome di Unione Sportiva Anconitana Associazione Sportiva Dilettantistica, ed è ripartito dalla Prima Categoria: il campionato si chiuderà il 6 maggio, ma la squadra potrebbe accedere ai play-off e continuare a giocare dunque anche nei giorni successivi.

Alle parole dell'assessore allo sport hanno fatto eco quelle dell'assessore alla Cultura e Turismo, Paolo Marasca:

"Purtroppo è una questione di date, di calendario calcistico, che non si possono modificare".

Nelle ultime ore, però, il Comune sembra aver cambiato idea e non ha chiuso del tutto le porte dello Stadio Del Conero a Vasco e ai suoi fan. Guidotti ha detto:

"Stiamo lavorando per portare il concerto di Vasco Rossi ad Ancona. La prossima settimana avremo un incontro con gli organizzatori dell'evento che solo ieri ci hanno fatto richiesta dell'uso dell'impianto dello Stadio Del Conero. Siamo certi che troveremo la soluzione migliore per soddisfare le esigenze di tutti, sperando di battere la concorrenza di altre città che vorrebbero la data zero del concerto di Vasco Rossi".

Lo Stadio Del Conero, che ha una capienza di 26.000 posti, negli ultimi anni ha ospitato le date zero dei tour di diversi "big" italiani: tra questi Ligabue (che nel maggio del 2006 inaugurò nell'impianto sportivo di Ancona il tour negli stadi in supporto all'album "Nome e cognome") e Jovanotti (che nel giugno del 2015 diede il via dallo Stadio Del Conero al tour negli stadi in supporto a "Lorenzo 2015 CC").

Lo stesso Vasco fece debuttare la serie di concerti del Live Kom 011 allo stadio di Ancona, nel giugno del 2011.