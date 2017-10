"Hitchhiker" è il titolo dell'ultimo album di Neil Young, uscito lo scorso mese. Ma è anche il titolo del singolo che ha anticipato il disco: significa "autostoppista". Ecco, immaginate di girare l'America insieme a Neil Young come autostoppisti, per quasi cinque minuti, restando però comodamente seduti sul divano di casa vostra: il cantautore ha pubblicato oggi, venerdì 13 ottobre, il video della canzone tratta dal suo ultimo lavoro, che - come noto - è stato in realtà registrato nel 1976 e poi rinchiuso per quarant'anni nel cassetto.

Il video è proprio un viaggio in America: si parte dalla Route 66, la leggendaria autostrada, si fa tappa prima in una spiaggia della California (dove si assiste un meraviglioso tramonto) e poi in una località di montagna. Il viaggio termina nei pressi delle Ande, proprio quando Neil Young - nel finale del pezzo - canta: "I wish I was an Aztec / or a runner in Peru / I would bring such beautiful buildings / like an Inca from Peru".