A 20 anni dalla morte e a 50 anni dal suo debutto, il cantautore di Poggio Bustone continua a dominare le classifiche.

Dopo essere entrato, la scorsa settimana, direttamente al secondo posto della classifica, "Masters – Battisti come non lo hai mai ascoltato" (Sony Music) conquista oggi il primo posto della classifica Top of the Music e si conferma al secondo posto della classifica Top of the Music dei vinili (dati diffusi oggi da Fimi/GfK Italia), provando ancora una volta come un ascolto di alta qualità venga oggi apprezzato e valorizzato.

"Masters" è solo il primo di una serie di progetti di Sony Music dedicati al restauro e alla rimasterizzazione dei grandi successi dei più grandi cantautori del passato. Dopo il progetto dedicato a Battisti, infatti, a novembre uscirà una riproposizione dei più grandi successi di Fabrizio De André rimasterizzati a 24bit/192KHZ (la migliore definizione attualmente possibile), e altri grandi uscite sono previste nella prima parte del 2018.

È con questo spirito che nasce "Masters" così come i prossimi progetti, per avere la possibilità di ascoltare i più grandi musicisti della storia della musica italiana come non era mai stato possibile ascoltarli. Grazie alla particolare e attenta procedura utilizzata e alle più avanzate tecniche digitali, infatti, è possibile godere del suono e delle dinamiche peculiari degli storici supporti analogici, restaurati e riportati al loro massimo splendore.

Era il 1967 quando "29 settembre", interpretato dall’Equipe 84 e firmato da Lucio Battisti, arrivò al primo posto della classifica. Il brano fu il primo grande successo di Battisti e l’inizio della sua straordinaria carriera.

A 50 anni esatti dalla prima pubblicazione del brano, Sony Music vuole rendere omaggio e celebrare quel lato meno conosciuto al grande pubblico, ma capace ancora di sorprendere, a quasi 20 anni dalla morte: il Battisti produttore di studio, il Musicista, l’innovatore.