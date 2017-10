Un paio di settimane fa Marilyn Manson, in concerto al Manhattan Center Hammerstein Ballroom di New York, è rimasto vittima di un brutto incidente. Durante la sua esibizione una struttura del palco si è staccata franando addosso e ferendo il musicista dell’Ohio che non ha più potuto continuare il concerto ed è stato portato via in barella.

A seguito di quell’incidente i concerti del tour sono stati cancellati. Manson ha parlato della brutta esperienza con Yahoo, il sostegno che si è staccato gli ha rotto la gamba in due punti ed è stato fortunato perché sarebbe potuta andare molto peggio: “Avrebbe potuto schiacciarmi la testa. Ho delle piccole bruciature in quella zona. Ci sono volute sei persone per tirarmi fuori. Era come lottare con un mostro gigante di ferro”.

Il video dell’incidente si è visto in lungo e in largo, ma non è chiaro cosa sia realmente accaduto. Secondo Manson, il traliccio metallico che faceva da supporto, "non era fissato correttamente...io non stavo cercando di salirgli sopra. Ha cominciato a cadere qualche pezzo, ho cercato di spingerlo indietro, ma non sono riuscito a venire via in tempo".

Manson si è detto molto dispiaciuto di aver dovuto rischedulare il tour (vedi sotto) a supporto della sua recente uscita discografica “Heaven upside down”. Ora ha undici viti e una piastra metallica nella gamba e ci potrebbero volere alcuni mesi per recuperare completamente dall'intervento chirurgico.