Liam Gallagher ha dato prova, una volta di più, di non avere peli sulla lingua e di non farsi alcun problema nell’esporre chiaramente il proprio pensiero. Parlando dei suoi gusti musicali con il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, che lo ha intervistato per Magnet, non è stato davvero tenero con il chitarrista dei Queen Brian May .

Quando gli viene chiesto se gli piacciono i Queen l’ex voce degli Oasis risponde così: "Mi piacciono i Queen? Uh, non proprio. Voglio dire, Freddie Mercury aveva una grande voce e ovviamente hanno scritto delle grandi canzoni. Ma li trovo un poco Queen-y (effeminati)". Hawkins ride, allora Liam dice: "Senti, sono una grande band e hanno delle grandi canzoni, ma…non so. Il suono della chitarra di Brian May sembra che gli si sia inceppato in culo". Hawkins dice: “Povero Brian, io amo Brian”. E Liam: “Io lo rispetto, ma non so dirti”.

Gli viene anche chiesto quali sono le band americane che più gli piacciono. Liam cita i Guns N’ Roses e i Creedence Clearwater Revival, gruppi dei quali è un fan. E loda anche i Nirvana. "Mi piacevano i Nirvana. Chi altro c’era a quel tempo? Non ero un grande fan dei Pearl Jam".