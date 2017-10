Si intitola "Ultimate”, la raccolta di Bryan Adams che accompagnerà il tour in partenza ad ottobre. La raccolta uscirà il 3 di novembre e sarà corredata da due canzoni inedite “Ultimate Love” e “Please Stay”. Racconta Adams:



Come cantautore e musicista, non smetti mai di creare, è quello che fai quindi anche se questa collezione è una “ultimate collection” io continuo a guardare avanti.

I due brani inediti, scritti con il mio collaboratore di lunga data Jim Vallance sono: “Ultimate Love”, che abbraccia l’idea che nonostante l’incertezza di questo mondo l’amore è quello che alla fine cerchiamo, e “Please Stay”, una canzone scritta pensando al musical di Broadway "Pretty woman", basato sul Film di Gerry Marshall



Il rocker canadese sarà in tour in Italia il prossimo novembre per sei concerti



10 novembre - Padova - Kioene Arena

11 novembre – Assago (Mi) - Mediolanum Forum

12 novembre - Torino – Palalpitour

14 novembre - Roma – PalaLottomatica

15 novembre - Rimini - 105 Stadium

16 novembre - Bolzano – Palasport

Questa invece la tracklist di “ULTIMATE”:

Go Down Rockin'

Can't Stop This Thing We Started

Run To You

Ultimate Love *BRAND NEW TRACK*

Heaven

It's Only Love (with Tina Turner)

Here I Am

When You're Gone (with Melanie C)

Cloud Number Nine

(Everything I Do) I Do It For You

You Belong To Me

Summer Of '69

Have You Ever Really Loved A Woman?

Somebody

Please Forgive Me

Cuts Like A Knife

The Only Thing That Looks Good On Me Is You

All For Love (with Sting & Rod Stewart)

Back To You

Please Stay *BRAND NEW TRACK*

18 Til I Die