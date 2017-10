Una chicca, dagli Stati Uniti, dove Jovanotti sta terminando il suo nuovo disco, previsto per il 1° dicemvre: il cantante ha postato una cover di "Una città per cantare", come omaggio a Jackson Browne. Il cantautore californiano è infatti il proprietario dei Groove Master Studios di Santa Monica dove Lorenzo si trova ora, e ha reso famosa "The road", la canzone tradotta in Itala da Lucio Dalla in "Una città per cantare".

"The Road" venne originariamente scritta dal Danny O' Keefe e incisa per il suo terzo album "O' Keefe", del 1972. Nel 1977 Jackson Browne la riprese e la fece diventare uno dei brani centrali di "Running on empty", il suo capolavoro - un album dal vivo di canzoni registrate "sulla strada", appunto: concerti, soundcheck, stanze d'albergo.

La versione italiana venne incisa nel 1980 da Ron, assieme a Dalla e Francesco De Gregori.

mi emoziona l'idea che in queste ore stiamo lavorando al #groovemasterstudios di proprietà di #jacksonbrowne che ha scritto capolavori compresa la versione originale di #unacittàpercantare che in inglese si chiama #theroad e in italiano e del magico #ron con testo tradotto da #luciodalla una canzone bellissimissima (e la sti suonando con una chitarra di mr Browne) ciao ragazzi il disco è in dirittura di arrivo A post shared by lorenzojova (@lorenzojova) on Oct 12, 2017 at 2:28pm PDT

Ecco la versione originale di Danny O' Keefe

La versione di Jackson Browne

La versione di Ron