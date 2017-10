Si è svolta la "opening night" di “Springsteen on Broadway”, lo spettacolo del Boss in scena al Walter Kerr Theatre di New York. Non è la prima esecuzione pubblica: come vi abbiamo già raccontato, lo spettacolo è in cartellone dal 3 ottobre. Ma, secondo la logica di Broadway, le prime esecuzioni sono dei "reharsal". Il debutto vero e proprio è poco dopo, quando lo spettacolo è rodato, e viene inviatata la stampa.

Sono così uscite nella notte le prime recensioni.

Rolling Stone USA parla di un "trionfo intimo", scrivendo:

La performance è difficile da classificare. Non è un concerto; non è un tipico spettacolo; certamente non è un musical di Broadway. Ma è uno dei più imponenti e profondi spettacoli di un musicista rock nella memoria recente.

USA Today dice che fa piangere:

Ed è proprio uno spettacolo: Springsteen mette in scena due ore e 15 canzoni di ricordi, rivelazioni e, per alcuni, molte lacrime.

New York Post, che aveva fatto lo scoop sullo spettacolo:

I veri fan di Bruce avranno sentito queste storie centinaia di volte e le canzoni migliaia di volte. Ma sentirle sussurrate nel tuo orecchio così da vicino significa ricevere un forte pugno emozionale.

La distanza e l'intimità è la chiave anche per il Guardian

Così da vicino, la precisione di Springsteen come performer è sorprendente: ogni passaggio avviene in maniera potente ma senza sforzo. Suona e recita come se fosse un lavoro, usando braccia e faccia

Una sola recensione negativa, quella di NJ.com, testata del natio New Jersey:

Scusate se vi dò questa notizia, tifosi di Bruce: la scelta di Springsteen di sviluppare questa residenza di quattro mesi a New York da solo, senza l'aiuto di un regista teatrale esperto, si rivela una decisione azzardata e sciocca. L'arco narrativo dello spettacolo non è lineare, viene salvato solo dalla sua musica e dall'intimità del teatro. Sarebbe stato meglio a suonare un set acustico di due ore e vendere l'audiolibro della biografia durante un aperitivo.

Rispetto alle prime esecuzioni, la scaletta dello spettacolo è rimasta sostanzialmente invariata. Solo "The rising" ha preso il posto di "The Ghost of Tom Joad" tra i 15 brani. Chiusra con "Born to run" e due canzoni cantate con la moglie, Patti Scialfa: "Tougher Than the Rest" e "Brilliant Disguise".

Scaletta

Growin'Up

My Hometown

My Father's House

The Wish

Thunder Road

The Promised Land

Born in the U.S.A.

Tenth Avenue Freeze-Out

Tougher Than the Rest

Brilliant Disguise

The Rising

Long Walk Home

Dancing In The Dark

Land of Hope and Dreams

Born to Run