Il prossimo 24 novembre, per celebrare il suo trentesimo anniversario dalla pubblicazione, esce la ristampa di “Kick” storico album degli australiani INXS del 1987. La nuova edizione del disco sarà disponibile nella versione triplo CD/Blu-ray e includerà demo, remix e rarità. Verrà pubblicata anche una nuova versione rimasterizzata in doppio vinile da 180 grammi a 45 giri.

Oltre alle rarità e ai remix, la nuova edizione di “Kick” avrà una nuova versione surround dell'album mixata in Dolby Atmos dal produttore Giles Martin e dall’ingegnere del suono Sam Okell. Saranno presenti inoltre vecchi video promo più una nuova clip di “Kick”.

Nel trailer per la ristampa di “Kick” Martin parla del suo nuovo missaggio dell’album: “Puoi ascoltare gli elementi, puoi ascoltare la band, puoi ascoltare Michael (Hutchence, il frontman morto nel 1997) proprio vicino, puoi sentire il suo respiro. “Kick” è un album di studio, tuttavia loro erano una grande live band”.

"Kick" 30th Anniversary Edition Track List

Disc One – Original Album

1. "Guns In The Sky"

2. "New Sensation"

3. "Devil Inside"

4. "Need You Tonight"

5. "Mediate"

6. "The Loved One"

7. "Wild Life"

8. "Never Tear Us Apart"

9. "Mystify"

10. "Kick"

11. "Calling All Nations"

12. "Tiny Daggers"

Disc Two – Demos, Mixes and More

1. "Move On" [Guitar Version]

2. "I'm Coming (Home)"

3. "Mediate" [Live From America]

4. "Never Tear Us Apart" [Live From America]

5. "Kick" [Live From America]

6. "On The Rocks"

7. "Do Wot You Do "

8. "Mystify" [Chicago Demo]

9. "Jesus Was A Man" [Demo]

10. "The Trap" [Demo]

11. "Guns In The Sky" [Kick Ass Remix]

12. "Need You Tonight" [Mendelsohn Extended Mix]

13. "Move On"

Disc Three – Additional Mixes and B-Sides

1. "Never Tear Us Apart" [Soul Version]

2. "New Sensation" [Nick 12'' Mix]

3. "New Sensation" [Nick 7'' Mix]

4. "Devil Inside" [Extended Remix]

5. "Devil Inside" [7'' Version]

6. "Devil Inside" [Radio Edit]

7. "Different World" [12" Version]

8. "Different World" [7'' Version]

9. "Need You Tonight" [Big Bump Mix]

10. "Need You Tonight" [Ben Liebrand Mix]

11. "Need You Tonight" [Mendelsohn 7" Edit]

12. "Guns in the Sky" [Kookaburra Mix]

13. "Calling All Nations" [Kids On Bridges Remix]

14. "Shine Like it Does" [Live]

Disc Four – Blu-ray

1. Kick – mixed in Dolby Atmos and High Definition Audio

2. Promo Videos – "Guns In The Sky," "New Sensation," "Devil Inside," "Need You Tonight," "Mediate," "Never Tear Us Apart," "Mystify," "Kick" [New 2017 promo]