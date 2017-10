Trova il favore della Fimi - Federazione dell'industria musicale italiana – il nuovo regolamento annunciato da Claudio Baglioni per il prossimo Festival di Sanremo, che prevede lo stop alle eliminazioni e alla serata delle cover.

Dichiara Enzo Mazza, ceo di Fimi: "Baglioni mette al centro la musica e soprattutto i giovani talenti e questo è un importante messaggio che apprezziamo molto. C'è una forte apertura di credito in questo senso: in passato in tanti hanno promesso che avrebbero messo la musica al centro del festival, ma non abbiamo visto molti gesti concreti come lo stop alle eliminazioni, un meccanismo puramente televisivo e poco utile a chi presenta il contenuto, e Sanremo è in primo luogo una vetrina per canzoni inedite. Ora Baglioni affronta questo tema togliendo l'eliminazione, inutile giogo per gli artisti, e ridà dignità al contenuto che è la canzone, ai big ma soprattutto ai giovani. A noi preme molto il futuro: lavoriamo sul tax credit, sulla possibilità di dare maggiore spazio agli emergenti nella legge sullo spettacolo. In questo contesto anche l'eliminazione delle cover concentra l'attenzione sul vero contenuto del festival che sono le canzoni nuove".

Sottolinea ancora Mazza: "C'è una maggiore attenzione alla musica in tv, non come condimento, ma come aspetto centrale. E dal festival negli ultimi anni qualcosa di innovativo è uscito, penso a Ermal Meta, a Gabbani, e anche nelle classifiche Sanremo ha avuto un ritorno importante di vendite. Dunque ben venga seguire una strada fondata sulla musica". Come riporta l’ANSA, rimane ancora aperto il fronte degli investimenti. "Il nodo che la Rai non ha ancora affrontato, quello dei rimborsi per la presenza a Sanremo: ci auguriamo che i contributi spese vengano rivisti - conclude Mazza - perché i costi delle trasferte, degli alberghi sono aumentati, mentre i contributi Rai sono fermi al 2009".