John Cale e Moe Tucker, gli unici due membri ancora vivi dei Velvet Underground, si sono riuniti per proporre il classico della band newyorchese datato 1967 "I'm waiting for the man" incluso nell’epocale album d’esordio del gruppo “The Velvet Underground & Nico”.

I due, come riporta Rolling Stone, si sono esibiti al Beacon Theatre di New York lo scorso giugno in occasione del Grammy Salute to Music Legends.