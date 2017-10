I Green Day hanno annunciato l'uscita di una nuova raccolta di successi, la seconda della loro carriera dopo "International superhits" del 2002.

Il nuovo best of della band guidata da Billie Joe Armstrong uscirà il prossimo 17 novembre: si intitola "God's favourite band" e contiene 22 brani. Oltre alle hit della carriera dei Green Day ci sono anche due tracce inedite: un brano intitolato "Back in the USA" e un duetto con Miranda Lambert su "Ordinary World", una delle canzoni contenute all'interno dell'ultimo album in studio del gruppo, "Revolution radio", uscito lo scorso anno.

Di seguito, copertina e tracklist della raccolta:

"2000 Light Years Away""Longview""Welcome To Paradise""Basket Case""When I Come Around""She""Brain Stew""Hitchin’ a Ride""Good Riddance (Time of Your Life)""Minority""Warning""American Idiot""Boulevard of Broken Dreams""Holiday""Wake Me Up When September Ends""Know Your Enemy""21 Guns""Oh Love""Bang Bang""Still Breathing""Ordinary World" (featuring Miranda Lambert)"Back In The USA"