Da ieri circolava qualche indizio proveniente dal fronte Foo Fighters. Oggi possiamo dire che è ufficiale: la band di Dave Grohl è pronta a dare il via al tour europeo di “Concrete And Gold” e lo farà partendo dall’Inghilterra la prossima estate.

Le date diffuse oggi sono quella del 19 giugno a Manchester e la doppia tappa del 22 e 23 giugno a Londra.

Il gruppo torna, dunque, in Europa, dove già aveva suonato a settembre, nei giorni della pubblicazione dell’album, per poi ritornare negli Stati Uniti dallo scorso 7 ottobre, a partire dalla California. Le date in Nord America, in Australia e in America Latina sono già fissate. Proprio in Gran Bretagna i Foos avevano già fatto tappa lo scorso settembre alla O2 Arena di Londra, per un concerto che aveva fatto parlare di sè per il gran numero di fan che non erano potuti entrare a causa delle misure messe in atto a contrasto del secondary ticketing.

Restiamo in attesa di notizie riguardanti una possibile presenza in Italia, dove la band non ha suonato nel 2017.