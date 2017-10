L'edizione 2017 di X Factor ha terminato i bootcamp e si avvicina a grandi passi verso le puntate dal vivo. La prossima settimana, il 19 ottobre gli home visit che determinaneranno i 12 concorrenti, tre per giudice. Tra due settimane inizia davvero lo show, con le puntate in diretta.

Stasera abbiamo visto Mara Maionchi alle prese con gli Over 25 e Levante con le Under donne, dopo Fedez (Under uomini) e Manuel Agnelli (gruppi), la settimana scorsa.

Prima di parlare dei concorrenti, una nota per produzione e autori (e per Manuel, che del rock dovrebbe essere il garante, a X Factor). Come si fa si a lasciar dire ad un concorrente che "Free fallin'" è di John Mayer?

Va bene che nella sua interpretazione si è ispirato alla cover di Mayer. Va bene che è stato registrato tutto settimane fa, prima della morte di Tom Petty. Ma il punto non è la recente morte del rocker, che rende solo il tutto più grottesco.

E' come sentir dire che "Twist & shout" è dei Beatles o "Stand by me" di Lennon, senza nessuno che faccia una piega. "Free fallin'" è un classico del rock: uno svarione del genere in un programma TV non deve passare come se nulla fosse.

Poco dopo arriva pure una che sostiene che "A chi mi dice" è di Fausto Leali.

A X Factor vale tutto?

O forse è il caso di rivedere il girato e il montato?

I CONCORRENTI: OVER 25

Chapeau a Mara Maionchi che fa la talent scout, che fa lavorare i ragazzi, che spiega che certe canzoni non vanno toccate per la propria personale vanità. Mara che con realismo e senza farsi condizionare non prende Noemi, la ragazza del piano giocattolo e del vibrato, ma dalla voce sempre uguale. Non funziona.

Mara che dice ad un'altra "hai cantato in maniera onesta". Ecco: ha colto il punto: quest'anno ci sono troppo cantanti bravini, nessuno che veramente si distingua. Tipo un paio di repliche di Giò Sada (che fuori da X Factor...). Urlatori, belatori....

I CONCORRENTI - Under donne

Brava Levante che ferma subito un'urlatrice, che e ne butta fuori un altro paio, in contrasto con l'immagine buona avuta finora. Ragiona con competenza e personalità. Ha probabilmente la squadra più forte, costruita scartando cantanti onesti e tante voci potenti senza personalità. Peccato solo che faccia lo switch alla fine con Noemy, la più personaggio di tutte. Ma ha Rita. Che sceglie un pezzo difficilissimo, "Sally" di Vasco. La fa bene, con una bella interpretazione, facendola sua. L'unica cantante con una sua personalità vista alle selezioni di X Factor.