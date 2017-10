Come già avevamo riferito, il cantante emiliano pubblicherà il prossimo 3 novembre la raccolta "Wanted", composta da 3 CD e un DVD registrato all'Arena di Verona. Dal 10 novembre, Zucchero renderà disponibile anche una versione da 10 CD.

La raccolta conterrà tre inediti. Oltre al già annunciato "Un'altra storia", sono stati rivelati i titoli delle altre due canzoni nuove: "Allora canto" e "Speng the light. Ecco la tracklist completa dei 3 CD.

CD1 - Best of 85-90:

Overdose (D'Amore), Con le mani, Dune mosse, Diamante, Donne, Non ti sopporto più, Rispetto, Hey man, Come il sole all'improvviso, Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica, Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle, Un piccolo aiuto, Senza una donna, Madre dolcissima, Diavolo in me, Hai scelto me.

CD2 - Best of 90-05:

X colpa di chi?, Baila (sexy thing), Indaco dagli occhi del cielo ft. Vanessa Carlton, Il volo, blu, Rossa mela della sera, Menta e rosmarino, Ahum, Ridammi il sole, Dindondio, It's all right (La promessa), Puro amore, Eccetera eccetera, Scintille, Così celeste ft. New Orleans Gospel Choir, Miserere ft. Luciano Pavarotti.

CD3 - Best of 05-18:

Un'altra storia (Inedti), Allora canto (Inedito), Speng the light (Inedito), Partigiano reggiano, 13 buone ragioni, Ci si arrende, ft. Mark Knopfler, Voci (Namanama Version), Vedo nero, Chocabeck, Occhi, È delicato, Love is all around, È un peccato morir, Un kilo, Alla fine, Bacco perbacco, Amen, Un soffio caldo, Il suono della domenica.