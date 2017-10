Sembra proprio che la band di Dave Grohl stia cercando di mandare ai suoi fan degli indizi. Oggi i Foo Fighters hanno diffuso su twitter dei ritratti d’epoca dei membri del gruppo con gli occhi coperti, una citazione della copertina di "God Save The Queen" (1977) dei Sex Pistols. Alla spalle delle loro immagini, campeggia la bandiera della Gran Bretagna. I fan hanno interpretato questi criptici tweet come l’anticipazione di un annuncio sulle date britanniche del tour del gruppo a supporto della loro ultima fatica, “Concrete And Gold” (2017).

I Foo Fighers hanno suonato in Europa attorno alla pubblicazione dell’album, lo scorso settembre, per poi tornare Negli Stati Uniti dallo scorso 7 ottobre, in California. A seguire, sono già fissate le prossime date in Nord America, in Australia e in America Latina. In Gran Bretagna avevano già fatto tappa lo scorso settembre per un concerto quello della O2 Arena di Londra, che aveva suscitato non poche polemiche per il gran numero di fan ai quali era stato impedito l’ingresso a seguito delle misure messe in atto per contrastare il secondary ticketing.

Di date europee del “Concrete And Gold” tour sui canali ufficiali ancora non c’è traccia, ma i loro volti coperti su Twitter sembrano farci ben sperare. Che sia la volta buona che vengano anche in Italia, non coperta dal tour 2017?