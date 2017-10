Il compositore Andy Rehfeldt ha diffuso una nuova versione del classico della leggendaria band inglese “The Number Of The Beasts”, che nelle mani dello youtuber di Los Angeles diventa bossa nova. Nel rimaneggiare il pezzo, Rehfeldt ha riarrangiato per intero il brano originale e lo ha montato in video in modo che sembrassero gli stessi Iron Maiden a cantare la canzone.

Il gruppo di “Fear Of The Dark” distribuirà il prossimo 17 novembre il nuovo album “Book of Souls”, che raccoglie tutti i concerti della band durante il tour del 2016 e 2017 di “The Book of Souls”.

Grande appassionato di rifacimenti di intramontabili classici, Rehfeldt ha già giocato con diversi big del rock, dai Gun N’ Roses agli Animals, passando per i Doors e i Rage Against The Machine.