Giorni dopo l’arresto - e il successivo rilascio - del rapper di Austin per presunta violenza sessuale di secondo grado, mentre Nelly continua a dichiararsi innocente arriva una nuova accusa da parte dell’avvocato della donna che si è dichiarata vittima dell’aggressione, Karen Koehler. Il legale ha dichiarato che il rapper avrebbe messo in atto nei confronti della sua cliente atteggiamenti intimidatori. A sostegno dell’accusa, Koehler cita una parte della lettera dell’avvocato di Nelly, Scott Rosenblum, nella quale la donna veniva definita come “una persona con un piano”, qualcuno in cerca di “soldi, fama e notorietà”, come riportato dall’americana TMZ. Nella lettera di risposta, la Koehler ribatte a quella che considera una minaccia:

“È moralmente riprovevole per una persona accusata e per il suo avvocato affermare sentenze spregiative e diffamatorie nei confronti di una giovane vittima di stupro”.

Poi aggiunge:

“È anche un atto criminale – nello stato di Washington – quando quei feroci attacchi prendono la forma di una minaccia”.

La lettera della Koehler include anche l’articolo del codice penale relativo all’intimidazione di testimone e la risposta del legale del rapper non si fa attendere:

"Suggerisco di rileggere l’articolo [sull’intimidazione di testimone]. Suggerisco anche di parlare con qualcuno dei testimoni imparziali”.

L’avvocato Rosenblum conclude, rivolto ai giornalisti di TMZ:

“Nelly continuerà a rispondere alle accuse senza fondamento della sua cliente”.

Nelly è stato rilasciato due giorni fa, senza cauzione, dopo l’arresto - avvenuto il 7 ottobre scorso - a seguito dell’accusa di stupro ai danni di una giovane donna sul tour bus del rapper ad Auburn, in Albama. Fino ad oggi, Nelly ha sempre dichiarato la sua innocenza. Vicinanza al rapper è stata dimostrata dalla sua fidanzata, Shantel Jackson, ex compagna del campione di boxe Floyd Mayweather, che sul proprio canale Instagram nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto che la ritrare in atteggiamenti affettuosi con il cantante.