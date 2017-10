Il gruppo scozzese si prepara a pubblicare tre nuovi Ep, uno dietro l’altro, tra i prossimi mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Tutte le uscite saranno raccolte sotto il titolo “How To Solve Our Human Problems”. Insieme all’annuncio, i Belle and Sebastian hanno diffuso anche la nuova canzone “I’ll Be Your Pilot”, che compare nel secondo degli Ep in programma.

Anche nel lontano 1997 il gruppo aveva dato alle stampe tre Ep - “Dog On Wheels”, “Lazy Line Painter Jane” e “3.. 6.. 9 Seconds Of Light” - tutti nello stesso anno. I Belle and Sebastian sembrano averlo nel DNA, ma questa volta c’è anche una riflessione su cosa significhi, oggi, presentare un nuovo album. Lo racconta a Stereogum il fondatore della band Stuart Murdoch:

Penso che di questi tempi quando esce un disco sia una specie di delusione. Niente sembra succedere, e ho pensato: “Dobbiamo fare qualcosa di diverso”. Odio stare semplicemente a galla. Sono in questo ambiente da vent'anni ormai. Sicuramente possiamo usare le nostre teste e fare qualcosa che sia un po’ più interessante, che possa risvegliare dell’interesse.

La prima parte della trilogia uscirà l’8 dicembre. A seguire, la seconda il 19 gennaio e la terza il 16 febbraio. Il gruppo distribuirà anche una compilation su CD e un set di vinili in edizione limitata contenente i tre Ep.

Il gruppo suonerà in Italia il 13 e il 14 febbraio a Milano e Bologna, rispettivamente al Fabrique e all’Estragon.