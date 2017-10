Secondo quanto riportato dalla testata americana TMZ, che è entrata in possesso del certificato di morte del rocker americano, la causa del decesso di Tom Petty risulterebbe al momento classificata come “rimandata”: in breve, questo significa che si stanno ancora aspettando i risultati dell’autopsia o in ogni caso degli accertamenti post mortem di routine.

Il documento riportato da TMZ riporta anche l’esatto orario del decesso di Petty: le 8:43 del 2 ottobre 2017, all’UCLA di Santa Monica, California. Il dato si colloca in un contesto in cui le informazioni che erano rimbalzate da una testata all’altra circa il momento della dipartita del già leader degli Heartbreakers avevano creato non poca confusione.

Per il momento non è ancora stata comunicata ufficialmente la cerimonia funebre della voce di "I Won't Back Down", celebrata in questi giorni da una vasta schiera di colleghi e dai tifosi dei Florida Gators.