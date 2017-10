Il prossimo 17 novembre saranno disponibili le ristampe in vinile di “Delicate Sound Of Thunder” (1988) - il primo album live pubblicato dalla band di “The Dark Side Of The Moon” dopo l’abbandono di Roger Waters - e della compilation “A Collection Of Great Dance Songs” (1981). Entrambi i lavori sono stati rimasterizzati a partire dalle registrazioni analogiche originali realizzate in studio.

La ristampa di “A Collection Of Great Dance Songs” include versioni alternative di alcuni dei classici dei Pink Floyd e una variante ri-registrata di “Money”. Il brano presente nella compilation originale era stato già allora proposto in una versione diversa dall’originale di “The Dark Side Of The Moon” (1973).

Il mese prossimo sembra essere particolamente felice per i fan dei Pink Floyd: sempre a novembre al museo Macro di Roma dovrebbe essere inaugurata l’esposizione “Their Mortal Remains”, la mostra “definitiva” sui Pink Floyd, che dopo non poche traversie parrebbe finalmente pronta a sbarcare in Italia.

La tracklist di “A Delicate Sound Of Thunder”:

Shine On You Crazy Diamond Learning To Fly Yet Another Movie Round And Around Sorrow The Dogs Of War On The Turning Away One Of These Days Time Wish You Were Here Us And Them Money Another Brick In The Wall (Part 2) Comfortably Numb Run Like Hell

La tracklist di “A Collection Of Great Dance Songs”: