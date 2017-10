"Nico, 1988", il film di Susanna Nicchiarelli dedicato alla musa dei Velvet Underground, uscirà nelle sale cinematografiche domani giovedì 12 ottobre. La pellicola è stata premiata alla 74esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: ha vinto il premio Orizzonti per il miglior film.

Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, la campagna polacca e il litorale romano, "Nico, 1988" è un road-movie che racconta gli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico, concentrandosi sugli ultimi tour dell'artista e della band che l'accompagnava in giro per l'Europa negli anni '80. La protagonista è interpretata dall'attrice e cantantautrice danese Trine Dyrholm, vincitrice dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino 2016 e nominata agli EFA come miglior attrice protagonista per "La comune" di Thomas Vinterberg.

"Nico, 1988" è stato scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli. Le musiche originali e gli adattamenti sono di Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo: Trine Dyrholm, oltre a recitare, è stata chiamata anche ad interpretare i brani che di tanto in tanto si ascoltano nel film. Ecco una clip in anteprima in cui Trine Dyrholm canta "Nibelungen”