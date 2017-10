Doughboy Roc, nome d'arte con cui era noto il rapper nato Rodney Yeargin, è morto dopo essere stato colpito da numerosi colpi di arma da fuoco a Detroit. Aveva 29 anni. Un rapporto della Polizia annuncia che Doughboy Roc è stato trovato morto nella sua automobile, parcheggiata nella zona ovest di Detroit, e che sono in corso le indagini sull'omicidio.

Doughboy Roc si era messo in luce come componente dei Doughboyz Cashout. Per tutta la durata della sua militanza nel gruppo, Doughboy Roc aveva avuto frequenti problemi giudiziari per questioni di droga e armi. Da solista aveva pubblicato parecchi lavori (nel 2013 "Ghetto Testimony", nel 2014 "Beastmode", nel 2016 "Loyalty is Everything"); lo scorso settembre aveva pubblicato il mixtape con Balboa intitolato "Roc Vs Balboa".



Il rapper Kodak Black è stato incriminato per stupro; Black, vero nome Dieuson Octave, è accusato di aver violentato una teenager lo scorso novembre, dopo uno spettacolo al Treasure City della città di Florence, nella Carolina del Sud.

Il rapper, che ha vent'anni e ne rischia 30 di prigione, era stato arrestato in agosto per crimini legati alla detenzione di armi, e in quell'occasione era venuta a galla la denuncia presentata dalla ragazza mesi prima. Al momento non è ancora stata fissata la data del processo.