Come Lucio Battisti, mai nessuno. Le canzoni del periodo con Mogol mettono assieme cantabilità e valori musicali assoluti, in un lavoro di sintesi straordinario che ha alzato l’asticella del pop italiano. Le opere del periodo con Pasquale Panella, i cosiddetti album bianchi, rappresentano un tentativo nobile di mettere sottosopra la canzone italiana, strappandola dalla banalità attraverso la decostruzione degli schemi tradizionali e testi scritti da un autore virtuoso e iconoclasta.

La super-antologia “Masters”, 60 brani, rimette finalmente in gioco le canzoni di Battisti con un suono “nuovo”. Dopo tante operazioni nostalgiche di basso livello, al centro dell’attenzione viene finalmente rimesso il Battisti autore, musicista e cantante dotato di una voce dal colore unico e dall’espressività ineguagliata. La raccolta è disponibile in due versioni su vinile: triplo LP e cofanetto deluxe contenente 8 LP in pasta colorata + booklet di 12 pagine.

Pubblicato:

29 settembre 2017 (data non casuale, cadendo il cinquantesimo anniversario della canzone omonima), Sony Music

Stato culturale:

L’importanza di Lucio Battisti all’interno della cultura pop è indiscussa, eppure la sua musica è paradossalmente di non facile reperibilità. Non si trova sulle piattaforme di streaming e i CD non sempre sono presenti nei negozi. C’è su YouTube, è vero, ma in versione non ufficiale, caricata dagli utenti. “Masters” colma questa lacuna. E non è che il primo di una serie di progetti di Sony Music dedicati al restauro e alla rimasterizzazione del repertorio italiano. È prevista in novembre l’uscita di un progetto analogo dedicato a Fabrizio De André.

La produzione:

“Lucio Battisti come non lo hai mai ascoltato”, recita lo slogan pubblicitario di “Masters”. Per una volta non è un’esagerazione. La tracce usate per la nuova stampa in vinile provengono dai nastri analogici originali, che sono stati restaurati e rimasterizzati a 24bit/192KHZ. È una frequenza di campionamento quattro volte superiore a quella di un CD, che permette di godere appieno della sfumature delle canzoni originali. E così i classici di Battisti rinascono, anche alle orecchie smaliziate di chi li ascolta e li canta da trenta, quaranta, cinquant’anni.

La canzone fondamentale:

Difficile scegliere una sola di queste 60 canzoni. Prendiamo “Emozioni” che apre il secondo LP. Venne scritta dopo il famoso viaggio a cavallo di Battisti e Mogol da Milano a Roma. “Lo spirito” diceva il cantante “è quello di provare a noi stessi che possiamo farcela, e quello di godere, senza preoccupazioni, di un vero contatto con la natura, per curarci un po’ delle malattie della nostra vita di lavoro, di fretta, di angosciosa corsa contro il tempo”. Un po’ di questo spirito finisce nella canzone, che riflette il senso di scoperta provato durante il viaggio. Venne registrato un provino con elementi della futura PFM (Franco Mussida alla chitarra, Franz Di Cioccio alla batteria, Flavio Premoli alle tastiere), Damiano Dattoli al basso e un’orchestra di sessanta elementi per eseguire l’arrangiamento scritto da Gian Piero Reverberi. L’esecuzione di prova si rivelò assieme intensa e delicata, irripetibile: venne scelta come versione definitiva.

La tracklist:

A1 Un'avventura

A2 29 settembre

A3 Balla linda

A4 Io vivrò senza te

A5 Nel cuore, nell'anima

B1 Acqua azzurra, acqua chiara

B2 Fiori rosa, fiori di pesco

B3 Il tempo di morire

B4 Mi ritorni in mente

C1 Emozioni

C2 Dieci ragazze

C3 Anna

C4 7 e 40

D1 La collina dei ciliegi

D2 Pensieri e parole

D3 Il mio canto libero

D4 Il nostro caro angelo

E1 La luce dell'est

E2 I giardini di marzo

E3 Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi

F1 La canzone del sole

F2 Innocenti evasioni

F3 E penso a te

F4 Anche per te

G1 Comunque bella

G2 Le tre verità

G3 Dio mio no

H1 Anima latina

H2 Due mondi

H3 La canzone della terra

I1 Ancora tu

I2 Dove arriva quel cespuglio

I3 Il veliero

I4 Si, viaggiare

L1 Respirando

L2 Amarsi un po’

L3 Neanche un minuto di "non amore"

L4 Ho un anno di più

M1 Una donna per amico

M2 Aver paura d'innamorarsi troppo

M3 Nessun dolore

M4 Perché no

N1 Prendila così

N2 Con il nastro rosa

N3 Una giornata uggiosa

N4 Perché non sei una mela

O1 Don Giovanni

O2 E già

O3 La sposa occidentale

O4 Equivoci amici

P1 L’apparenza

P2 Scrivi il tuo nome

P3 Le cose che pensano

P4 A portata di mano

Q1 Così gli dei sarebbero

Q2 La bellezza riunita

Q3 Hegel

R1 Potrebbe essere sera

R2 Cosa succederà alla ragazza

R3 A Song to Feel Alive