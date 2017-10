Gli analisti oltremanica lo assicurano: era dai tempi di "÷" di Ed Sheeran che, nelle chart inglesi, non si vedeva nulla di simile. "As You Were", l'album di debutto di Liam Gallagher, pubblicato lo scorso venerdì, 6 ottobre, non solo è entrato direttamente al numero uno della classifica di vendita inglese, ma - a metà della sua prima settimana sul mercato - da solo ha venduto di più (le stime riferite dall'edizione online del New Musical Express parlano di 79mila copie, tra formati fisici, digitali e streaming) di tutti gli altri titoli presenti nelle prime venti posizioni della UK albums chart messi insieme.

E alle spalle del già frontman degli Oasis non ci sono nomi di second'ordine: a tallonare Liam ci sono - nell'ordine - Giggs, Darkness, A-Ha e Marilyn Manson.

Pur senza mettere in dubbio l'ascendente esercitato dalla prima prova solista di Liam Gallagher sul pubblico, di fronte a certi exploit nelle classifiche l'esperienza consiglia prudenza: come già successe per "÷ (Divide)" di Ed Sheeran, il calcolo per la conversione degli stream in vendite associato ai fenomeni di ascolto compulsivo che caratterizzata la pubblicazione di titoli molto attesi dal pubblico potrebbe aver dato origine a distorsioni nelle rilevazioni in grado di amplificare la performance del titolo in classifica. Che in ogni caso, comunque vada, ha allontanato - e parecchio - l'opzione pensione al suo titolare...