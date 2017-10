Gli ex Pooh Roby Facchinetti e Riccardo Fogli annunciano per il 3 novembre l’uscita dell’album “Insieme” che verrà anticipato dal singolo “Strade”, un inedito scritto da Facchinetti e Valerio Negrini, in rotazione radiofonica dal 13 ottobre.

Questo il messaggio di Roby e Riccardo: ““Strade” è il biglietto da visita del nostro progetto perché sintetizza molto bene il lavoro fatto in questi mesi per ottenere un sound in grado di tenere insieme energia e sensibilità, modernità e melodia, adattandosi a una scrittura destinata ad interpretazioni d’autore da parte di due vocalità particolari, in grado di amalgamarsi dentro un unico, inedito colore sonoro. “Strade” è poi uno dei quattro brani che godono degli ultimi testi regalati a Roby da Valerio Negrini prima di lasciarci: Valerio qui aveva scritto delle strade della vita, quelle che ci permettono di incontrare persone ed emozioni sempre diverse, quelle che per noi due si sono intrecciate a lungo, poi hanno seguito direzioni parallele, infine sono tornate a sovrapporsi in maniera meravigliosa. E non sapendo che “Strade” è di Valerio, si potrebbe crederla scritta apposta negli ultimi tempi per sottolineare la forza umana del nostro progetto; ma del resto crediamo che se Valerio fosse ancora qui, sicuramente per noi due “Strade” l’avrebbe scritta oggi. Perché, come dice la canzone in uno dei suoi passaggi poetici più emozionanti, “alla Negrini”, “Dalle stelle ci osservano forse più di noi”. Dalle stelle, sì: compresa quella su cui oggi abita il nostro poeta.”

Roby e Riccardo saranno in concerto con ‘Insieme tour’ il 7 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Mi) e il 9 aprile al PalaLottomatica di Roma. I biglietti dei concerti sono disponibili dalle ore 16.00 di martedì 10 ottobre sul circuito Ticketone e dalle ore 16.00 di venerdì 13 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Tracklist

1. Strade

2. Per salvarti basta un amico

3. Le donne ci conoscono

4. Il ritorno delle rondini

5. Notte a sorpresa

6. Inseguendo la mia vita

7. Arianna

8. Prima rosa della vita

9. Storie di tutti i giorni

10. In silenzio

11. E vanno via