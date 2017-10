Dopo “For whom the bell tolls”, un altro estratto dalla riedizione in box dell’album “Master of puppets” - qui tutti i dettagli - dei Metallica, in uscita il prossimo 10 novembre, viene reso pubblico in anticipo. Stiamo parlando di una versione live di “Battery” filmata a Nagoya (Giappone) il 17 novembre 1986.

Parlando di questo box il batterista della band, Lars Ulrich, ha dichiarato: "Ci sono un sacco di cose associate a “Master of puppets”, è un progetto immenso. “Master of puppets” sembrava essere il culmine del viaggio iniziato quattro o cinque anni prima da me e James che abbiamo scritto insieme alcune canzoni con Kirk Hammett e Cliff Burton che ci vengono dietro".

La band californiana è attesa in concerto in Italia il prossimo anno il 10 febbraio al Pala Alpitour di Torino e, per due date, il 12 e il 14 febbraio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo).