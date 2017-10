Verrà distribuito sui mercati a partire dal prossimo 17 novembre "Nexus", il disco registrato dal chitarrista degli Yes Steve Howe insieme al figlio Virgil prima della tragica scomparsa di quest'ultimo, avvenuta nel corso del passato mese di settembre. "Virgil ed io abbiamo recentemente completato le registrazioni di 'Nexus', il quale contiene undici tracce da lui composte alle quali ho aggiunto le mie parti di chitarra", ha spiegato Howe per mezzo di una nota ufficiale: "Abbiamo consegnato il master ad InsideOutMusic nel mese di agosto per poterlo pubblicare il 17 novembre. Ci abbiamo lavorato dal 2016 selezionando circa nove brani inizialmente composti col pianoforte che mandava a me e Jen ogni qualvolta componeva qualcosa di nuovo. Ho cominciato aggiungendo le mie chitarre ai suoi brani e poi le ho suonate assieme a Virgil. Mi ha subito colpito la sua maniera di trovare ulteriori canali di composizione e strumentazione che non avevo mai sentito prima. I brani passarono da semplici 'duetti' a qualcosa di più imponente. 'Free Fall' e 'Nick's Star' furono aggiunte da registrazioni precedenti, un suo personale tributo dopo la morte del miglior amico Nick Hirsch".

"'Nexus' mette in mostra un lato nascosto di Virgil, della sua abilità sia come compositore che come tastierista, 'in his own right'", prosegue Howe: "Sia dietro una tastiera che una batteria o un computer o facendo del DJ-ing o alla radio ha sempre dato il meglio. Speriamo che questa musica possa rendere omaggio alla sua vita e alla sua eredità".

In seguito alla scomparsa del quarantunenne polistrumentista, negli ultimi tempi impegnato come batterista nei Little Barrie, gli Yes hanno cancellato completamente i propri programmi dal vivo.

Su "Nexus" Virgil ha registrato le parti di basso, batteria e tastiere, mentre il padre Steve si è occupato delle chitarre. Ecco, di seguito, la tracklist dell'album:

1. Nexus (04:57)

2. Hidden Planet (03:27)

3. Leaving Aurura (03:40)

4. Nick's Star (03:41)

5. Night Hawk (03:35)

6. Moon Rising (03:31)

7. Passing Titan (04:06)

8. Dawn Mission (05:07)

9. Astral Plane (03:37)

10. Infinite Space (02:08)

11. Freefall (02:09)