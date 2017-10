Il Cile arriva su TIMMusic con una AlbumStory in cui presenta il suo nuovo disco “La Fate Facile”. Nell’intervista, disponibile sull’App TIMmusic, Il Cile racconta l’ultimo lavoro discografico attraverso le canzoni che lo compongono, dalla forte impronta autobiografica. "Sembra banale dirlo, ma La Fate Facile è davvero l’album della maturità. In questi 3 anni sono cambiate tante cose nella mia vita professionale, nella mia vita umana e nella mia vita artistica. In mezzo c’è stato quel momento molto lieto e pazzo di Maria Salvador che mi ha permesso di affacciarmi a un pubblico che ancora non mi conosceva ed è stata una cosa per nulla programmata perché J-Ax mi ha mandato il brano senza ritornello e in quarto d’ora l’ho scritto e poi il resto è storia perché il brano è diventato un tormentone. Parallelamente ho continuato a lavorare alle mie cose ed è nato un disco sofferto da un punto di vista produttivo perché io e il mio produttore, Fabrizio Barbacci, non arrivavamo mai ad un punto di incontro che ci soddisfacesse appieno. Poi, anche in seguito al mio trasferimento a Milano che ha cambiato tante cose nella mia vita umana non solo artistica, sono giunte queste 10 tracce che sono lo specchio, l’affresco completo di quello che sono io adesso come Lorenzo e come artista".

"Questo disco poggia su 3 cardini", racconta Il Cile. "La fine di una relazione durata 4 anni con una ragazza di Milano (a cui ho dedicato il disco) che doveva sfociare in una convivenza ma poi così non è stato; il mio trasferimento a Milano perché per quattro anni facevo avanti e indietro per incontrare lei ma anche per motivi di lavoro; ed infine la lotta contro tutte le mie dipendenze non tanto intese come sostanze ma come dipendenze verso gli affetti, verso le certezze, le sicurezze, le comodità del quotidiano che col tempo si sono un po’ sgretolate e mi hanno fatto prendere coscienza del fatto che fossi diventato una persona adulta e dovevo prendere in mano le redini sia della mia vita che della mia arte".

Nel disco è presente anche il singolo “Era Bellissimo”, che racconta la fine di un amore, la consapevolezza di essere adulti e la necessità di dover affrontare nuove sfide: "è una canzone che celebra l’amore senza astio, nel senso che la languidezza e il sapore tenue del ricordo si mescolano alle immagini più care che mi legano a Serena".

"La Fate Facile è una canzone molto cupa, forse la più difficile per me da comporre e da cantare", racconta il cantautore. "Io ho filosofia musicale, credo infatti che la verità e la sincerità anche autobiografica paghi sempre. Credo che la forza purificatrice della canzone che diventa anche un esorcismo dei propri demoni mai come nel mio caso, nella mia vita si sia rivelata importante. Può sembrare una frase fatta, ma a me la musica ha salvato la vita, penso che se non avessi avuto questo sfogo, questa chitarra può darsi che la strada sarebbe stata molto più aspra".