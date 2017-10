Passerà anche dal nostro Paese il rapper di Seattle per promuovere dal vivo il suo nuovo album solista, "Gemini", ideale seguito di "The Language of My World" del 2005: Macklemore sarà di scena al Fabrique di Milano il prossimo 21 aprile per quella che sarà la sua unica esibizione italiana al momento confermata. I biglietti saranno disponibili sul circuito Ticketone a partire dal prossimo venerdì, 13 ottobre, al prezzo di 46 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Tra gli ospiti convocati da Macklemore in studio per la realizzazione della sua seconda prova "in proprio" figurano - tra gli altri - Ke$ha (su "Good Old Days"), Skylar Grey (su "Glorious") e Offset (su "Willy Wonka").