E' stato reso disponibile in streaming nella mattina di oggi "Holy Mountain", il primo estratto dal nuovo lavoro di Noel Gallagher da solista, "Who Built The Moon?'", atteso nei negozi per il prossimo 24 novembre: presentata in anteprima nel corso del programma condotto da Chris Moyles sulla seconda emittente radiofonica della BBC, la canzone è un uptempo elettrico spedito e sporco, ma con melodie ben definite affidate - oltre che alla voce del cantante, chitarrista e compositore - ai sintetizzatori.

Ascolta qui "Holy Mountain" di Noel Gallagher.

"E' stata una delle prime cose che io e David [Holmes, il produttore, ndr] abbiamo fatto durante la prima settimana della nostra collaborazione", ha dichiarato Noel a proposito di "Holy Mountain": "Ho capito subito che sarebbe diventata il primo singolo. C'è tanta gioia, dentro. Fino a che morirò, resterà uno dei pezzi migliori che abbia mai scritto. Dal vivo suona alla grande. I miei figli la amano, i figli dei miei amici la amano, e sono sicuro che i ragazzi, in generale, la ameranno".

Presentata come "a metà tra lo sperimentale e un jukebox in cui le influenze musicali sono senza tempo", la nuova fatica in sala di incisione del già principale compositore degli Oasis è stata realizzata con la collaborazione di Paul Weller e Johnny Marr in veste di ospiti speciali. Il lavoro verrà presentato dal vivo al pubblico italiano il prossimo 11 novembre al Fabrique di Milano con un concerto che ha già fatto segnare il tutto esaurito.

Check out the limited edition 12” picture disc, exclusive to Noel’s official store 👉 https://t.co/T37N6cJnw6 pic.twitter.com/qgplGZOmUO — Noel Gallagher (@NoelGallagher) October 9, 2017

Oltre alla versione in vinile standard, "Who Built The Moon?" sarà reso disponibile anche in formato picture disc in edizione limitata.

A margine, è da segnalare un nuovo capitolo nel duello via social tra Noel e suo fratello Liam, anche lui impegnato nella promozione del disco solista - il primo del già frontman della band di "Wonderwall" - "As You Were": dopo le accuse, indirizzate da Noel al fratello, di protagonismo patologico per le polemiche innescate sulla sua mancata partecipazione all'evento benefico "One Love Manchester", Liam - per mezzo di una serie tweet - ha fatto sapere di essere pronto a sbugiardare il familiare portando le prove dell'invito degli organizzatori della maratona musicale mancuniana che il maggiore dei Gallagher avrebbe rifiutato.

Well well well potato has got something to say at last well here we go I'll informed fuckwits I got proof you were asked and declined — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 8, 2017

I will print the full txt for all the beautiful people to see as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 8, 2017

"Bene bene bene, alla fine il cazzone ha avuto qualcosa da dire: fornirò le prove del tuo invito e del tuo rifiuto", ha scritto Liam: "Stamperò il testo completo, a beneficio di tutte le belle persone là fuori".