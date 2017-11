Dal libro "Rock Therapy" di Massimo Cotto (Marsilio) proponiamo settimanalmente una "pillola" terapeutica: la canzone di oggi serve a non far smettere di sognare.

Backstreets

Bruce Springsteen

Born to Run, 1975

Boston aveva case severe e un porto dove i ristoranti servivano un pesce strepitoso. Quando avevo soldi andavo da Jimmy’s, che faceva una Piña Colada che persino i lupi mannari di Warren Zevon sarebbero impazziti. Ero lontano da casa, felice e disorientato, come tutti i giovani studenti alla scoperta dell’America. Studiavo alla UMass, University of Massachusetts. Cercavo di imparare i segreti della lingua per capire meglio i testi delle canzoni. Prendevo un autobus da Saugus, poi metro da Haymarket e quindi altro bus. Al ritorno mi perdevo nella Combat Zone e immaginavo di essere un eroe. Avevo vent’anni e chili di ingenuità e romanticismo da smaltire. E ogni giorno, quando arrivavo nelle strade secondarie, cantavo i versi di "Backstreets": «Remember all the movies, Terry / We’d go to see / Trying to learn how to walk like heroes / We thought we had to be / Well after all this time / To find we’re just like all the rest / Stranded in the park / And forced to confess / To hiding on the backstreets» («Ricordi tutti i film, Terry / che andavamo a vedere / cercando di imparare a camminare come gli eroi / che pensavamo di dover essere / e dopo tutto questo tempo / scoprire che siamo come tutti gli altri / incagliati nel parcheggio / e costretti a confessare / che ci nascondiamo in queste strade secondarie»). Immaginavo di essere stato lasciato da Terry (perché a vent’anni stai meglio nello struggimento amoroso che nella gioia) e di essere prigioniero di quelle vie. Oggi gli anni sono molti di più, ma, come cantavano Simon & Garfunkel, «After changes upon changes / We are more or less the same», e per questo posso ascoltare ancora "Backstreets" con emozioni simili, anche se ovviamente non uguali.

"Backstreets" ha un’intro luminosa e lirica, un minuto secco di piano e organo che ha spinto Greil Marcus a dire che, più che una canzone, sembra il preludio di una versione rock ’n’ roll dell’Iliade. La trama, invece, musicale e testuale, è un’odissea impagabile, con l’organo di Roy Bittan che a tratti manda echi del Dylan di metà anni sessanta (quello di "Blonde on Blonde", per intenderci). Verrebbe da dire insuperabile, se Bruce non avesse composto almeno altre dieci canzoni altrettanto epiche e superbe.

