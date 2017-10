Il leader dei Queens of the Stone Age non è il tipo col quale vorreste litigare, e non solo per i suoi quasi due metri di altezza: Josh Homme è un tipo da non fare arrabbiare, e il pubblico più intemperante lo sa bene. Tuttavia l'ex chitarrista dei Kyuss è ancora un amorevole padre di tre figli - Camille Harley Joan, Orrin Ryder e Wolf Dillon Reece, quest'ultimo nato appena nel 2016 - avuti dalla già frontwoman dei Distillers Brody Dalle, e sa bene come gestire le normali incombenze genitoriali.

Per questa ragione la BBC, l'ente radiotelevisivo pubblico britannico, ha affidato al rocker californiano il ruolo di narratore per il programma televisivo per più piccoli CBeebies Bedtime Stories:

Homme ha prestato la propria voce e la propria immagine per narrare ai piccoli britannici la storia del drago Zog, scritta da Julia Donaldson e illustrata da Axel Scheffler.