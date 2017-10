Il chitarrista degli Stones e la moglie Patti Hansen l'hanno acquistato nemmeno tre anni fa, pagandolo circa nove milioni di euro, e dopo averlo ristrutturato e arredato evidentemente se ne sono già stancati, dato che lo rimettono in vendita per dieci milioni di euro. L'attico nel Greenwich Village, che si trova in un palazzo in stile Art Deco in cui hanno abitato anche Brian De Palma e Tim Burton, è arredato in stile minimalista, ma con tocchi di originalità rock'n'roll, come la scritta sulla parete di una delle quattro stanze matrimoniali ( 'You've never too young to rock and roll') e i dischi in vinile usati come quadri. Tre terrazze con vista panoramica sulla Fifth Avenue e sul Washington Square Park, due cabine armadio, quattro bagni, una cucina e un doppio living completano la descrizione dell'attico.

Keith Richards possiede abitazioni anche nel Sussex, nel Connecticut e nell'arcipelago caraibico di Turks e Caicos.