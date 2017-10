Negli anniversari delle morti di Tupac Shakur (13 settembre 1996) e di Notorious B.I.G. (9 marzo 1997) sono stati numerosi gli special televisivi e i documentari dedicati alle loro ancora misteriose scomparse. A settembre è stato trasmesso "Who Shot Biggie and Tupac?", preceduto di poco dai documentari "Biggie: The Life of Notorious B.I.G." e "Who Killed Tupac?".

E' ora in lavorazione una serie, un "true crime drama" che tratta l'argomento degli omicidi dei due rapper.

La serie, intitolata "Unsolved", ha come protagonisti Jimmi Simpson, nel ruolo di un detective della polizia di Los Angeles, e con lui Bokeem Woodbine e Josh Duhamel, che investigano, a dieci anni di distanza, sulle circostanze mai chiarite che portarono alla morte dei due musicisti".

Nel trailer della serie, che potreste vedere qui sotto se non fosse geobloccato da Youtube,

Simpson, nel ruolo di Russell Poole, dice: "C'è una concreta e reale possibilità che l'omicidio di Biggie Small sia direttamente connesso all'omicidio di Tupac".



Il ruolo di Shakur è stato affidato a Marcc Rose, che già lo interpretò in "Straght outta Compton", mentre in quello di Notorious B.I.G. recita Wavyy Jonez.

"Unsolved: The Murders of Tupac and The Notorious B.I.G." sarà trasmesso nel 2018.