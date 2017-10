Dal libro "Rock Therapy" di Massimo Cotto (Marsilio) proponiamo settimanalmente una "pillola" terapeutica: la malattia di oggi è il mal d'amore.

Love is a losing game

Amy Winehouse

Back to Black, 2006

Ronny Someck è un poeta israeliano, nato a Baghdad e trasferitosi presto a Tel Aviv. Ama la musica e scrive poesie semplici e belle. La mia preferita s’intitola "Canto di felicità": «Noi sulla torta in posa / come le statuine, sposo e sposa. / E se il coltello si insinuerà / ci impegneremo a rimanere / nella stessa fetta». La prima volta che mi sono accostato a lui, prima di incontrarlo personalmente, è stato grazie a questa poesia. Stavo leggendo una sua antologia e, contemporaneamente, ascoltavo Amy Winehouse. Difficile immaginare due percorsi più diversi, eppure, a volte l’arte ha calamite tutte sue.

Amy Winehouse, l’ultima iscritta al terribile «Club dei 27», ha tentato in ogni modo (e chi non lo crede non conosce le dannazioni dell’arte, i tranelli della vita e i veleni delle dipendenze) di rimanere sulla stessa fetta, insieme alla musica e all’amore (elementi che a volte si sfiorano e si sovrappongono fino quasi a combaciare). La sua vita è stata un continuo, disperato grido di aiuto (in questo la sua parabola è simile a quella di Kurt Cobain), salvo rifiutarlo ogni volta che le veniva offerto. Le sue canzoni, anche quando intransigenti come "Rehab", piacevano a tutti: ai nostalgici della Tamla Motown, che vedevano in lei qualcosa degli antichi bagliori dell’etichetta di Berry Gordy; ai frequentatori dei sentieri impervi del mondo indie; a chi amava le raffinate ed elitarie elucubrazioni del jazz; a chi si faceva scudo con le chitarre per abbattere la banalità; a chi coltivava il rock ma non lasciava appassire il pop, perché, diciamolo una volta per tutte, non c’è niente di male a scalare le classifiche, conquistare le radio, piacere a tanti. È finita come non doveva finire, ma come tutti noi abbiamo immaginato. Non è solo l’amore il gioco dove si perde sempre; è anche il gioco della vita. "Love Is a Losing Game" è titolo perfetto per una storia sbagliata. Ma quanta bellezza (anche se sempre sporcata dalla disperazione) c’è tra i suoi solchi.

Questa e altre canzoni per curare il mal d'amore sono proposte in "Rock Therapy".