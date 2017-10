Come abbiamo già ampiamente riferito, il 10 novembre uscirà una riedizione deluxe di un album classico dei R.E.M., "Automatic for the people".

Dopo aver anticipato uno dei 20 brani inediti inclusi nel CD 3 del cofanetto, "Mike's pop song", i R.E.M. ne hanno ora fatto filtrare un secondo: una "lost track" dall'aura mitica, intitolata "Devil rides backwards".

Originariamente intitolata “The Devil Rides Backwards on a Horse Called Maybe”, la canzone è qui in forma di demo, con il testo che fa riferimento a un asino e non a un cavallo.

Nel libretto che accompagna il box, Michael Stipe spiega:



"E' stato un errore, doveva essere un cavallo. Quella frase dev'essere qualcosa che Peter Buck ha preso da qualche libro. Pensava che suonasse bene".



Peter Buck aggiunge:



"Questa è la canzone che più di ogni altra volevo avere nel disco. Amavo molto quella canzone. Ma Michael non la trovava altrettanto riuscita quanto me, e lui lavora solo sulle cose che lo ispirano. Ma una volta a New Orleans ho fatto ascoltare un'audiocassetta di demo a un po' di persone, e cinque anni dopo una di loro mi ha chiesto che fine avesse fatto 'The Devil Rides Backwards". Non è mai stata completata. Adesso è qui".



La potete ascoltare a questo link, in versione strettamente acustica.