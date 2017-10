"Masters", la raccolta di singoli rimasterizzati dell'artista di Poggio Bustone che la Sony ha spedito sul mercato per festeggiare il cinquantennale della pubblicazione del primo successo di Lucio Battisti, “29 settembre” (interpretata dall'Equipe 84), è entrata direttamente al secondo posto della classifica degli album più venduti Top of the Music stilata da Fimi/GfK Italia, anche nella versione vinile.

Il "best of" è disponibile in tre versioni: come cofanetto da 4 Cd con booklet da 24 pagine, come cofanetto deluxe da 8 Lp in pasta colorata con booklet da 12 pagine, e come cofanetto in versione triplo Lp. La lavorazione sui nastri originali è stata condotta da alcuni fidi collaboratori dell'artista, come ad esempio il tecnico del suono Gaetano Ria, che - in sede di presentazione dell'operazione discografica - ha ricordato la grande attenzione del cantante per la qualità delle incisioni in studio.